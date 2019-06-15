Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kudüs
'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
Son dakika! Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz
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