Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:07 Kaynak: AA
cumhurbaşkanı erdoğan, kudüs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev! ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]