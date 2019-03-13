Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün İslam Dünyası İçin Taşıdığı Öneme Uygun Yönetilmesi Konusundaki...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Kudüs
'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:47 Kaynak: AA
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