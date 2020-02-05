Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs'ün İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere hitap etti. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:31 Kaynak: AA
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