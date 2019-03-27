Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kullanılmayan Her Oy, Bu Ülkenin ve Milletin Başına Çorap Örmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir."

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