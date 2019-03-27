Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kullanılmayan Her Oy, Bu Ülkenin ve Milletin Başına Çorap Örmek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA
Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu