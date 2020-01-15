Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını uyardı: Futbol yasası konusunda adımı kullanmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile yürütülen çalıştay ile ilgili Erdoğan'a bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki toplantıya katılan tüm kulüp başkanlarıyla tek tek ilgilendi ve hepsinin elini sıktı.

Erdoğan "Kavga etmek, siyaset üzerinden çözüm aramak yerine böyle çalıştaylarla bir araya gelinmesi, sorunların çözülmesi beni mutlu ediyor. Sizlere yakışan budur" dedi.

STOPAJ İÇİN ERTELEME İSTENDİ

Kulüp başkanları ise futbolcular ve teknik heyete ödenecek ücretten kesilecek stopaj oranının yüzde 15'ten 40'a çıkarılmasının kendilerini zorlayacağından yakınarak 2 yıl erteleme talep ettiler.

ERDOĞAN: İSRAF ETMEYİN

Toplantıda harcama limitleri ve yapılandırmalar da gündeme geldi. Erdoğan, "Bizler sizin yanınızdayız. Ama sizler de kaynakları israf etmeyin. Tasarruflu gidin" uyarısında bulundu.

"BENİM ADIMI KULLANMAYIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüp başkanlarına mesajı; "Yabancı sayısı ve futbol yasası konularında adımı kullanmayın. Beni ve siyaseti spora karıştırmayın. Sorunlarınızı bir araya gelip kendi içinizde çözün" şeklinde oldu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmalarındaki faiz oranının yüksekliğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanım sayenizde ülkemizde faizler düştü. Neredeyse tek haneye geldi ama Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmada bu oran yüzde 32 gibi çok yüksek seviyede. Şuan ülkemizde uygulanan faiz oranlarına çekilmesi konusunda desteğinizi talep ediyoruz"

"MİLLİ TAKIM İÇİN TEŞVİK PRİMİ VERİLMELİ"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kulüplerin içinde bulunduğu kriz için devlet desteğinin şart olduğuna dikkat çekti ve bunun teşvik ile çözüleceğini belirtti. Gümüşdağ, milli takıma oyuncu veren kulüplerin teşvik primi alması gerektiğini söyledi.

ALİ KOÇ'UN TALEBİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise devletin uygulamaya koyduğu yeni vergi sisteminin doğru olduğunu ve Türk futboluna katkılarını dile getirirken kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıları hatırlattı ve uygulamanın birkaç yıl sonraya ertelenmesini talep etti. Koç, beş yıllık sürenin yapılandırmada yeterli olmadığını, buna beş yılın daha ilave edilmesi gerektiğini ve yola çıkarken 10 yıllık planlamanın yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı.

MUSTAFA CENGİZ TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futboluna ve sarı-kırmızılı kulübün sorunlarının çözülmesi konusundaki desteğine teşekkür etti.

YABANCI SAYISI DÜŞECEK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak yabancı futbolcu sayısını düşürmeyi planladıklarını ifade etti.

Özdemir, "Biz sicil lisans kurulu kurduk. Orada alınan kararların ve uygulamaların hepsinin arkasında olacağız. Yabancı sayısı sayısı için ilk önce Kulüpler Birliği Başkanı olarak Fikret Orman daha sonra da Mehmet Sepil'den görüş istedik ancak bir dönüş olmadı. Ardından Şenol Güneş'le görüştük. Kendisi bize bir çalışma hazırlıyor. Bu çalışmaya göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Kademeli olarak yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz" değerlerdirmesinde bulundu.