Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı. - ANKARA
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