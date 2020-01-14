Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kulüpler Birliği üyelerini kabulünden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kulüpler Birliği üyelerini kabulünden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:39 Kaynak: AA
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