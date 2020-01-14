Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kulüpler Birliği üyelerini kabulünden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:39 Kaynak: AA
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