Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumite Milli Takımını Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumite Milli Takımını Tebrik Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kumite Milli Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumite Milli Takımını Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kumite Milli Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, Erkek Kumite Milli Takımımızın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:07 Kaynak: İHA

Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Balkon Konuşmasında "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti Beşiktaş, Dorukhan'ın Bonservisini Belirledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumite Milli Takımını Tebrik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]