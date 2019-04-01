Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumite Milli Takımını Tebrik Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kumite Milli Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 54. Avrupa
Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kumite Milli Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, Erkek Kumite Milli Takımımızın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:07 Kaynak: İHA
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