Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Maruz Kaldığımız Saldırıya Rağmen, 2018'in...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Maruz Kaldığımız Saldırıya Rağmen, 2018'in...

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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