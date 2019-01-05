Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Maruz Kaldığımız Saldırıya Rağmen, 2018'in...

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Erdoğan, Teşkilatlara "Gerekirse Risk Alın" Deyip "Dört Adaydan Biri Kadın Olacak" Talimatı Verdi

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek