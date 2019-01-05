Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Maruz Kaldığımız Saldırıya Rağmen, 2018'in...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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