Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Ülkemize Kurulan Tezgaha Rağmen 2018...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sana Borcumuz Varmış, Onu da Ödeyelim

Mariam Kavakçı'nın Kardeşi Fatma'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı Olduğu Ortaya Çıktı

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek