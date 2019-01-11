Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Ülkemize Kurulan Tezgaha Rağmen 2018...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Ülkemize Kurulan Tezgaha Rağmen 2018...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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