Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, Faiz, Enflasyon Üçgeninde Ülkemize Kurulan Tezgaha Rağmen 2018...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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