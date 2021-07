Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatil süresini açıkladı, aşı uyarısında bulundu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı izninin 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar süreceğini belirterek, "Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerini ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeniden aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başarıyla yürüdüğünü belirterek, "Şu anda hedeflerimizden kayda değer bir sapma hamdolsun yaşamadık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Yapılan toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Dünyada salgına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama organlarımızla nispeten iyi bir noktadayız. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerini ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında ve başarıyla sürdürmesinde aşılamada kat ettiğimiz mesafenin çok büyük payı vardır. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler, önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar; temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda da koranavirüs tedbirlerine uyularak geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeniden aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. İşte yaşanan güzel gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Faaliyetlerini belirlenen kurallara göre normal düzene uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor" dedi.SIRP TAKAVOR ERMENİ KİLİSESİ ÖNÜNDEKİ OLAYA TEPKİ GÖSTERDİCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kadıköy'de bulunan Sırp Takavor Ermeni Kilisesi önünde meydana gelen olaya da tepki gösterdi. Bu olayın provokasyon olduğunu belirten Erdoğan, "Böyle bir ahlaksızlığı böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir" dedi.'ASIL I GÖZLERDEN KAÇIRMA ÇABALARI BOŞUNA'2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu inşallah açıklanan her veri ile tekrar tekrar göreceğiz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu, elbette var. Ama elimizdeki imkanlar potansiyelimiz ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların kat ve kat üzerindedir. Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların; gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır. Allah'ın izniyle 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ÜST LİGİNE ADIM ATMAK ÜZERE'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son 2 asrın en önemli fırsatını yakaladıklarını vurgulayarak, "Sürekli altını çizdiğimiz 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için sıradan siyasi söylemler değil, tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısı önümüzdeki bu büyük imkanı değerlendirme konusunda çok önemli avantaj sağlıyor. Ülkemizi istikrar ve güven ikliminde hedeflerine doğru yaklaştıkça bu tabloyu çok daha net görebileceğiz. Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir" diye konuştu.ANKARA NİĞDE OTOYOLUNA İNDİRİMAnkara- Niğde otoyolunun kamu özel sektör iş birliği ile milletin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, "Bu projenin hizmete girmesiyle ülkemiz Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz ulaşım yapılabilen bir otoyol ağına sahip olmuştur. Şimdi Niğde- Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'ları ile de yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Diyarbakır'a yaptığı ziyareti anımsatarak, "Ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlattığımız çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından hangi karanlık emellerle bitirildiğini anlattık. Türkiye'yi Suriyelileştirmek isteyenlerin taşeronluğuna soyunanların bu ülkeye ve millete yaptıkları alçakça ihanete işaret ettik. Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, çocuklarını dağa kaldırıp yüreklerini yaktıkları nice ailelere sırtını dönenlerin kendi evlatlarını nasıl ihtimamla büyüttüklerini anlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken belli çevreler tarafından şişirilen sözde siyasetçilerin aynı oyunun figüranları, hangi silahın tetikçisi olduğunun ısrarla sorulmasını istedik. Kimseyi karalamadık, kimseyi ötekileştirmedik. Sadece vicdan ve ahlak sorgulaması yaptık. Bölgedeki her vatandaşımıza eğer amaç hizmetse kimin kendilerine hizmet getirdiğini, eğer amaç hak ve özgürlük mücadelesi ise kimin kendilerine bunları sağladığını düşünmeleri çağrısında bulunduk. Ülkemizin doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır" dedi.'ÜLKEMİZE UZANAN HAİN ELLERİ KIRMA AZMİMİZİ BİLEYEN HATIRLATMA VESİLESİ OLACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki perşembe gününün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bu vesile ile ülkemizin ve milletimizin bekası yolunda hayatlarını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz ile birlikte 15 Temmuz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır. İnşallah 15 Temmuz günü bizzat iştirak edeceğimiz programlarla bu önemli hadiseyi bir kez daha ibretle anacak milletimize şükranlarımızı tekrar ifade edeceğiz. Her 15 Temmuz tarihi bizim için ülkemize ve milletimize uzanan hain elleri kırma azmimizi bileyen bir hatırlama vesilesi olacaktır" diye konuştu.'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'İstanbul Kadıköy'de bir kilise kapısında meydana gelen olaya tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı, şu mübarek günlerde birliğimize beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Tüm vatandaşlarımızın din ve inanç hürriyetlerini korumak en başta gelen vazifemizdir. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı, böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun hangi inançtan olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu tür saldırıları kabul etmemiz asla mümkün değildir" dedi.'16 TEMMUZ'DAN 26 TEMMUZ'A KADAR TATİL'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda izin süresine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bilindiği gibi bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatil. Kabine Toplantımızda yaptığımız istişarelerde pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibariyle başlıyoruz, 16'sında mesaisinde olabilecek."

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,