Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:39
Kaynak: AA
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