Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."
- Kaynak: AA
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