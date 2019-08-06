Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri...

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11. Büyükelçiler Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: AA
11. Büyükelçiler Konferansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gelişi
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (1)
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