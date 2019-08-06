Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri...

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri olay yarattı

Ruhani: İran'la savaş 'savaşların en şiddetlisi' olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında