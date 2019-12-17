Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Dün ikili temaslarda bulunan Erdoğan, bugün Küresel Mülteci Forumu kapsamında eş başkanlar yönetimindeki Açılış Oturumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açılış Oturumu'nda konuşma yapması bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etmesinin ardından, BM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli öğle yemeğine iştirak edecek.


Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen " Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı serginin ziyaret edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado Quesada ve BM Genel Sekreteri Antonioı Guterres ile bir araya gelecek. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cenevre, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım Bahçeli'nin yeni parti sözlerine Babacan ve Davutoğlu cephesinden yanıt İYİ Partili Türkkan, sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir?

Son Dakika Haberleri
18:30 Papa, cinsel taciz davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı - Son Dakika Haber
18:27 Şişli'de market çalışanı turisti bıçakladı - Son Dakika Haber
18:25 MHP lideri Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir - Son Dakika Haber
18:18 Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika Haber
18:18 Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika Haber
17:52 İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu - Son Dakika Haber
17:42 70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]