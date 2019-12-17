Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Dün ikili temaslarda bulunan Erdoğan, bugün Küresel Mülteci Forumu kapsamında eş başkanlar yönetimindeki Açılış Oturumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açılış Oturumu'nda konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etmesinin ardından, BM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli öğle yemeğine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen " Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı serginin ziyaret edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado Quesada ve BM Genel Sekreteri Antonioı Guterres ile bir araya gelecek.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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