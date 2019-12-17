Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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