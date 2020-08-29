Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. (4)
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