Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:50 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız' - Son Dakika


Son Dakika

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