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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız

30.06.2021 09:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK toplantısında, Katar'dan gelecek öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağı ile ilgili tartışmalarda yalan bilgilerin dolaşıma sokulduğundan rahatsız olduğunu belirtti. Kurmaylarına talimat veren Erdoğan, "Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız" şeklinde konuşurken, teşkilattaki 11 milyon üyeden vatandaşlara doğru bilgi akışı sağlamasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı toplantıda Meclis'e önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen 4. Yargı Paketi ve yeni Meclis döneminde gündeme gelecek 5. Yargı Paketi gündeme geldi.

FETÖ'CÜLERİN İHRACINA İMKAN TANIYAN DÜZENLEMENİN SÜRESİ UZATILIYOR

Erdoğan'ın, Gül ve kurmaylardan tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesini istediği öğrenildi. 4. Yargı Paketi'nde yer alan "tutuklamada somut delil" aranma şartı maddesiyle tutukluluk süreleriyle ilgili bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. FETÖ'cülerin ihracına imkan tanıyan OHAL sonrası getirilen geçici düzenlemenin süresinin 31 Temmuz'da dolması sebebiyle uzatılmasının planlandığı da öğrenildi. Uzatmayla ilgili sürenin 3 yıl olmasının ağırlık kazandığı belirtiliyor.

"YALAN OPERASYONUNA KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın sunum yaptığı toplantıda, yaz döneminde hem vekillerin hem de teşkilatın koordineli olarak sahada olması gerektiği belirtildi. Erdoğan'ın toplantıda, Katar'dan gelecek öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağına yönelik tartışmalarla ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu yalan bir haber. Haberi yapan kurum özür dilediği halde CHP sessiz kalıyor. Yalan operasyonuna karşı dikkatli olmalıyız" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Erdoğan'ın, "Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Tanıtım medya başkanlığımızın görevi hakikati anlatmak, teşkilat başkanlığımızın görevi hakikatleri 11 milyon üyemize aktararak, vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak. Yaz döneminde de sahada gerçekleri anlatacağız" dediği belirtildi.

"HAYVAN HAKLARI YASASINDA SÖZÜMÜZÜ TUTMALIYIZ"

Toplantıda Erdoğan'ın hayvan hakları yasasıyla ilgili de "Sözümüzü tutmamız lazım. Meclis kapanmadan bunu getirelim" talimatı verdiği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, bu talimatın ardından Hayvanları Koruma Kanunu dün Meclis'te imzaya açıldı. 15 Temmuz'da ara vermesi gereken Meclis ile ilgili yasaların çıkarılabilmesi için yeni bir takvim planlaması yapılacağı belirtildi. Turizmin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan'ın "Sadece Rusya'dan değil, Almanya ve diğer ülkelerden de turist gelecek" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız - Son Dakika


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