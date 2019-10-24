Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kursu bitiren kaymakam adaylarına sertifikalarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kaymakamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:59 Kaynak: AA
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