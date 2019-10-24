Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kursu bitiren kaymakam adaylarına sertifikalarını verdi.
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