Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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