Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt Kardeşlerimizin Meselesini de Arap Kardeşlerimizin Meselesini de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt Kardeşlerimizin Meselesini de Arap Kardeşlerimizin Meselesini de...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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