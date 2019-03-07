Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt Kardeşlerimizin Meselesini de Arap Kardeşlerimizin Meselesini de...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP
ve HDP
gibi Türkiye
'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, "Kimin Parasını Kime Veriyorsun" Diyen Erdoğan'a Canlı Yayında Cevap Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu