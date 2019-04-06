Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurtuluş Savaşımızdan Bugüne Ülkemizin Sesini Dünyaya Duyuran Anadolu...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım"
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:09 Kaynak: AA
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