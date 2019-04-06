Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurtuluş Savaşımızdan Bugüne Ülkemizin Sesini Dünyaya Duyuran Anadolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurtuluş Savaşımızdan Bugüne Ülkemizin Sesini Dünyaya Duyuran Anadolu...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:09 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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