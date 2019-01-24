Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluşunu Gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile Uzay Çalışmalarında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluşunu Gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile Uzay Çalışmalarında...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:52 Kaynak: AA

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