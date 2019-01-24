Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluşunu Gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile Uzay Çalışmalarında...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye
Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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