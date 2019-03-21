Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da

11 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde hizmete giren belediye binasına gelişinde, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı kabul etti.

Öte yandan Erdoğan, belediye girişinde elini öpen bir çocuğa, elini öperek karşılık verdi ve sevdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Kamil Saraçoğlu, Türkiye, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek Aşk-ı Memnu'nun Senaristlerinden Ünlü Televizyon Kanalına Dava ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 22:04:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]