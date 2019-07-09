Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'nın Pazarlar İlçesi'ne geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Türkiye turuna çıkarak, başarılı ilçeler arasında bulunan Kütahya'nın Pazarlar ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
, önümüzdeki günlerde Türkiye
turuna çıkarak, başarılı ilçeler arasında bulunan Kütahya
'nın Pazarlar
ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunacağı belirtildi. AK Parti
Sözcücü Ömer Çelik
, yaptığı açıklamada, "Seçimde yüksek başarı gösteren illere ve bazı ilçelere Cumhurbaşkanımız ziyaret gerçekleştirerek teşekkür turuna çıkacak" dedi.
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin AK Partili adayı Bilal Demirci
, yüzde 73'lük oy oranı ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Türkiye genelinde dördüncü olmuştu. - KÜTAHYA
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