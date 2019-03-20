Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'ya Geliyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kütahya'da gelerek vatandaşlara hitap edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'ya Geliyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kütahya'da gelerek vatandaşlara hitap edeceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın büyük bir ihtimalle yarın (Perşembe) saat 15.00'da Ziraat Mahallesi Yeni Kapalı Spor Alanı bölgesi veya Zafer Meydanı'nda miting düzenleyecek. Mitingle alakalı çok sayıda koruma ekibinin Kütahya'ya geldiğini ve çalışmalara başladığını ifade edildi.

Erdoğan'ın Kütahya programının akşam saatlerinde netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

Ziraat mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Güncel
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