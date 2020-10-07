Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'ten ayrıldı

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

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