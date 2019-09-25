Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York'ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - NEW YORK
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