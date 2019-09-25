Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York'ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'a geçmiş olsun dileklerini iletti.Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
(Hasan Çelik/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti Bahçeli, BM Genel Kurulu konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü