Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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