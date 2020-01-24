Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti
16 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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