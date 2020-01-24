Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

16 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı olarak 1 saat 20 dakika sürdü.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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