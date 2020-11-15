Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları GAZİMAĞUSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesine ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: "(Kapalı Maraş) Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."