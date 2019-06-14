Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir
3 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:44 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan
'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi.
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