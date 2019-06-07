Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlar ile sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlar ile sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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