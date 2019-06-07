Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlar ile sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:25 Kaynak: AA
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