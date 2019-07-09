Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
, Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi.
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'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - SARAYBOSNA
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