- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştüSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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Erdoğan, Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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