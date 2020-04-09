Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü.

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Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi

Covid-19 için "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor