Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:22 Kaynak: AA
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