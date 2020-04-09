Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:30 Kaynak: İHA

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