Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:30 Kaynak: İHA
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