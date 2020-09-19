Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdam edilenlerin sayısının, salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği nisandan beri yükseldiğini belirterek, "Sadece iki ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yaklaşık yarım milyon arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdam edilenlerin sayısının, salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği nisandan beri yükseldiğini belirterek, "Sadece iki ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yaklaşık yarım milyon arttı." dedi.

Vahdettin Köşkü'nden Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, salgın nedeniyle dibe vuran küresel ticaretin aksine Türkiye'nin ihracat performansına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, haziran-ağustos döneminde ihracatın 41 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktığını dile getirerek, turist sayısının şu ana kadar 10 milyonu aştığını, yıllık 15 milyonu bulacağını kaydetti.

Ağustosta kurulan şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 76,4 artarak 9 bin 352'ye ulaştığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Reel sektörde yaşanan talep artışıyla istihdam cephesinde de olumlu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor. Sadece iki ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yaklaşık yarım milyon arttı. İstihdam oranımız mevsim artısından, mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 41'den yüzde 41,6'ya, iş gücüne katılım oranımız yüzde 47,6'dan yüzde 48,6'ya yükseldi."

"İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden büyüme oranıyla kapatacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz."

Açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit Kavşağı Kesiminin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yüklenici firmalardan bir ricam da özellikle şu. Şu anda peyzaj düzenlemelerini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada ağaçlandırma olsun, bu noktada çalı vesaire olsun bunlarla birlikte çevreyi tamamen yeşile boğabilirsek inanıyorum ki oralardan arabalarıyla geçenler o yeşili gördükleri zaman çok daha farklı bir güzelliğe inşallah mazhar olacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkilileri takdim etmesinin ardından kurdele kesildi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, İstihdam, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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