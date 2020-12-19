Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

19.12.2020 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bizimle eşit şartlarda oturup, konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımız da gönlümüz...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bizimle eşit şartlarda oturup, konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme gayreti içinde olanlara söylüyoruz, sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugünlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, şehirlerin pek çoğunda raylı sistem hatları, metrolar, tramvay hatları kurduklarını, hava yolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı daha ekleyerek ülkenin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdiklerini aktardı.

Liman yatırımlarıyla deniz yollarını ülkenin önemli ulaşım ve ticaret hatları arasına sokmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Tek tek sıralamaya kalksak saatlerin, günlerin yetmeyeceği yatırımlarla Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik. Halen devam eden projelerimizin de devreye girmesiyle ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve ticaret merkezi haline getirme gayretimizi daha da ileri taşıyacağız." diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça ülkenin yerli ve uluslararası yatırımcılar için giderek artan bir cazibe merkezi haline dönüşmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "Bugüne kadar 220 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş olmamız bunun en büyük ispatıdır. Ama asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz. ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe, önümüze çıkartılan engelleri daha kolay aşmaya başladık." dedi

İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmenin kolay olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerini kullanmaktan, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklardan, yaptırımlara kadar her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarda oturup, konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme gayreti içinde olanlara söylüyoruz, sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugünlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu yolda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz."

"Eser, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısır hesapların ürünü siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkeye her bakımdan ağır maliyetleri olduğunu belirterek, Türkiye'nin bir kez daha böyle bir cenderenin içine sokulmasına milletin izin vermeyeceğine dikkati çekti.

Eser, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya, herkesle rekabet etmeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inandıklarını, onun için de "Halka hizmet Hakka hizmettir" düsturuyla tüm vakit ve enerjilerini yatırımların takibine ayırdıklarını, milletin de kendilerinden beklentisinin bu olduğunu bildiklerini kaydetti.

Erdoğan, "Biz insanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken, en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikolojiyle hareket etmesidir. Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletim de çok iyi tanıyoruz." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısından kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmaray'ı, Kars-Tiflis-Bakü hattını, Hazar geçişini kullanarak iki kıta, iki deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek çok önemli bir adım daha başarıyla atılmış oldu. Bu, kendini vatana ait hisseden, kendini bu milletin bir parçası olarak gören herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye'nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir."

"Milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı çarpık anlayışın özellikle yansımalarına sınır ötesi harekatlardan terörle mücadele operasyonlarına, ekonomiye yönelik saldırılardan uğranılan siyasi haksızlıklara kadar her konuda rastlamanın mümkün olduğuna işaret ederek, "Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021 bütçemiz kabul edildi ve bu vesileyle komisyondan genel kurula kadar her aşamasında bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla başta Sayın Bahçeli olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık. Bu vesileyle attığımız bu adımda, adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum; şunu iyi bilin 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız."

Gaziantep'te hastanede çıkan yangın

Erdoğan, Gaziantep'te özel bir hastanende tüp patlaması sonucunda 9 can kaybının olduğunu dile getirerek, "Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felaketlerden muhafaza etsin diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi. Erdoğan, tören alanında bulunan kişilerin isimlerini sayarak, açılışın ardından kurdelenin kesildiği makasların anı olarak saklanmasını istedi.

Erdoğan, açılış sırasında "İnşallah 'Yol medeniyettir' ilkesiyle yürüdüğümüz bu yolda, kazasız belasız nice yılları Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah bismillah." sözlerinin ardından tören alanında kurdele kesimi gerçekleştirildi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Marmara, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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