Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:27 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı. (2)
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