Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan burada test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan burada test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

Marmara, Kınalı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
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