Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi
51 dakika önce
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada test sürüşü gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada test sürüşü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi. - İSTANBUL
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