Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Dilovası Liman Kavşağı Hattının Açılışı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:43 Kaynak: AA
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