Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Dilovası Liman Kavşağı Hattının Açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Dilovası Liman Kavşağı Hattının Açılışı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy- Dilovası Liman Kavşağı hattının açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Dilovası, Marmara, Kurtköy, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi: Bin Kişilik İstihdam Sağlanacak Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 21:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Dilovası Liman Kavşağı Hattının Açılışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]