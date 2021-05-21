Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. etabı olan Hasdal-Habipler- Başakşehir bölümünün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti. Törenden sonra Erdoğan, ilk test sürüşü için aracının direksiyonuna geçerek, otoyoldaki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

ERDOĞAN ADINA BİR DE HATIRA ORMANI KURULDU

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde ayrıca 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

İşte Erdoğan'ın törendeki konuşmalarından satır başları:

"Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzey Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir.

Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacaktır.

"MARMARA'YI OTOYOLLARLA KUŞATACAĞIZ"

Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecektir. Tamamlandığında Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır.

Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul projemiz de inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak, ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Şimdiden bu yolları kullanacak olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Biz hep eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine kadar getirdik. Gezi olayları ile başlayan saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışlarını, her biri ayrı güzelliğe sahip hastanelerimizin inşasını salgın döneminde gerçekleştirdik. Kuzey Marmara Otoyolunun büyük bir kesimini yine bu dönemde hizmete açtık. Ülkemizi yeni anayasasına da inşallah Cumhur İttifakı ile birlikte ve tüm siyasi partilerle paylaşarak kavuşturacağız.

"RAHATSIZ DA OLSALAR VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkiye'yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz. Tabi bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi uzun süre darbeler, vesayet, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngü içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadılar. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz.

Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacak daha çok işimiz var. Sağlık, adalet, enerji, okullarımız daha yapacağımız çok iş, atacağımız çok adım var.

"YARGI PAKETİ YAKINDA TBMM'DE OLACAK"

Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Ülkemizin vakti ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Darbecilerden terör örgütlerine kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Durmak yok yola devam. Salgın sonrasında kararlı adımlarımızı hızlandıracak, siyasi ve ekonomik kalkınmayı sürdürecek projeleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Milletimizin bize gösterdiği istikamet budur.

"FİLİSTİN BİZİ BEKLİYOR"

Filistin unutmayın bizi bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. Filistin topraklarının terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü Dışişleri Bakanım anlattı. Anlatacağız, susmayacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençler bu terör devletini çok iyi tanımanız, anlamanız lazım. Dünya bunu bekliyor. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.

İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin güneşinin doğduğunu görmek bizlere nasip olacaktır. Bu vesileyle rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Açılışını yaptığımız otoyolumuzun hayırlı olmasını diliyorum."