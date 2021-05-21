Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Marmara otoyolunu 45 kilometrelik Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler- Başakşehir etabının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin 2,6 milyar liralık katkısının olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

" İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak projelerden Kuzey Marmara otoyolunun 7. kısmı için bir aradayız. Başakşehir, Kayaşehir gibi yoğun trafiği olan bölgelere kolayca erişimi sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz.

"MARMARA'YI OTOYOLLA KUŞATMIŞ OLACAĞIZ"

Tekirdağ Kocaeli ve Sakarya illerimiz de trafik rahatlığından istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyoluyla da birleşecektir. Hem nüfus yoğunluğu hem de üretim kapasitesi hem de turizm kapsamında en hareketli bölge olan Marmara'yı otoyolla kuşatmış olacağız. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi eserler ülkemizin sembolü olacak.

"KUZEY MARMARA OTOYOLUNUN 350 BİN TON KARBON EMİSYON AZALTIMI ETKİSİ OLACAK"

1915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak.

Otoyolumuzu kullanarak evine işine ve diğer şehirlere gidecek vatandaşlarımıza güvenli huzurlu keyifli yolculuklar diliyoruz. Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız bu yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak her karış toprağa ulaşacak şekilde sürdürdük. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyet ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik.

"HEDEFLERİMİZDEN ŞAŞMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine getirdi. Küresel siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken, Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarımızı gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunamazken biz vatandaşlarımızın yanında yer aldık."

KUZEY MARMARA OTOYOLU 7. KISIM

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetleri tamamlandı.

10,2 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin kalan 9,1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimi, 8,73 kilometresi ana gövde, 0,43 kilometresi bağlantı yolu olan bu kesimin, Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçiyor. Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na bağlanıyor.

Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde, 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunuyor.