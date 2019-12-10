Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, lider boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir.' diyebilecek cesareti bulamıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Bir öğrencinin "Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmazlar nelerdir? Gençlere bu konudaki tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, hak, hukuk ve adaletin olmazsa olmazları olduğunu, bir lider veya cumhurbaşkanının bu kavramların üzerinde hassasiyetle durması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, insanlığın tüm meselelerinin bu üç kavramda saklı olduğuna işaret ederek, "Biz yola çıkarken ülkemizin ayağa kalkışını 4 temel unsur üzerinde sağlayacağımızı söyledik. Bu da eğitim, sağlık, adalet ve emniyettir. Bunları hak, hukuk, adalet ile birleştirdiğimiz zaman inanıyorum ki o cumhurbaşkanı da halkı ile olan bütünleşmesini başarılı bir şekilde sağlamış olacaktır. Göreve geldiğimizden bu yana tırmanışımızın arkasındaki en önemli sebepler bunlardır." diye konuştu.

Bu tırmanışın arkasındaki sebepler arasında ekonominin de bulunduğunu söyleyen Erdoğan, ekonomide gelinen noktanın, ihracattan milli gelire varıncaya kadar alınan mesafelerin ortada olduğunu kaydetti.

Erdoğan, göreve geldiklerinden beri Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 ülkenin içine girmesi için çalıştıklarının altını çizerek, "Şu anda G-20 zirvesinin üyesi ülkelerden bir tanesi olmuşsak, yani bu 20 ülkeden biri olmuş, dünyada 17'nci sıraya tırmanmış, Avrupa'da ise şu anda 6'ncı sırada yer alır hale gelmişsek, bunlar da bu gayretle oldu. Şimdi hedef G-20'de 16, 17'den ilk 10'a girmemiz. Burada satın alma paritesine baktığımızda daha da yükseklerde 13'üncü sırada falan bulunuyoruz ama bu bize yeterli değil. İlk 10'a girmemiz şart." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin yakın tarihinde ve dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimlerdir?" sorusu üzerine Erdoğan, geçmişten bugüne bakıldığında kendisinin tek önderi ve rehberinin Hazreti Muhammed olduğunu kaydetti.

Erdoğan, hak, hukuk ve adaletin Hz. Muhammed'de olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Ardından adaletin de timsali olarak 40'ıncı Müslüman Hz. Ömer, çok önemli. O da adaletiyle timsal olmuş. Hz. Ömer bu yönüyle çok büyük önem arz ediyor. Çağımıza doğru yaklaştıkça Osmanlı'da, Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyetin kuruluşuna geldiğimizde aynı şekilde Gazi'nin önemi var. Yani bunlar dönemlerin adeta inşasını temin etmişler. Dönemlere damgalarını vurmuşlar. Bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Şu anda yaşayan liderler noktasına baktığımızda da şu andaki liderlere bakıyorum, oturuyoruz konuşuyoruz, biraz dara zora giriyoruz."

"Avrupa'da ciddi manada lider krizi var"

Dünyadaki liderler arasında gizli ajandası olanların da olmayanların da bulunduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesela Körfez'de genç, dinamik olması hasebiyle Şeyh Temim'i beğenirim. Çünkü özellikle nerede darda kalan, fakir fukara bir ülke varsa onların yanındadır. Avrupa'ya girdiğimiz zaman, Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, lider boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir.' diyebilecek cesareti bulamıyorum."

Erdoğan, başbakanlığının ilk dönemlerinde beğendiği liderlerden birinin de Almanya'nın Şansölyesi Gerhard Schröder olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal demokrat bir lider olarak gerçekten ben Schröder'den, dürüstlüğünden çok şeyler aldım ve Almanya için o önemli bir liderdi. Mesela reformları yapmıştır. Reformların bütün verimliliğini Şansölye Merkel şu anda kullanmıştır. Ama gerçekten önemli bir isimdi. Üzerinde spekülasyonlar olmasına rağmen İtalya'da Berlusconi benim yine beğendiğim liderlerden olmuştur. İtalyanlar ile iş birliğini o dönemde çok başarılı götürdük ve şu andaki Atak helikopterlerimizin onun sayesinde adımlarını attık. Şimdi İtalyanlar ile ortak olarak yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli bir projeydi."

Afrika'da da iş birliği yapma noktasında oldukları veya olabilecekleri liderler bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Fakat Afrika hala bunun farkında değil. Orada böyle bir sıkıntı var. Son dönemde de - seversiniz sevmezsiniz - ama sayın Trump bu noktada önemli bir isim, gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık ve net söyler. Saklısı gizlisi bu noktada yok. Bana karşı da çok açık net söyler, ben de kendisine karşı çok açık söylerim. Bir diğer isim de Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. O da bu noktada aynı şekildedir. Putin ile ikili görüşmelerimizde gizli ajandamız birbirimize karşı yok. Şu anda birbirimize karşı çok açık net oyunlarımızı oynuyoruz, adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız." diye konuştu.

(Sürecek)