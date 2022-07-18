Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KYK kredi borçlarına faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak, sadece anapara ödenecek' - Son Dakika