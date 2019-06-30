Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'da
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'da

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzede sergilenen eserler hakkında bilgi alması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzede sergilenen eserler hakkında bilgi alması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'da
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:31 Kaynak: AA
Türkiye, Emine Erdoğan, Kyoto, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor! 50 milyon dolar gelir sağlanacak Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 08:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]