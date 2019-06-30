Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'da
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzede sergilenen eserler hakkında bilgi alması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern...
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:31 Kaynak: AA
- Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın sergiye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzede sergilenen eserler hakkında bilgi alması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto
Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu
'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.
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